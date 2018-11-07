Приватний літак, небажання платити податки та обдурений Реал – неймовірні подробиці трансферу Мбаппе в ПСЖ

Документи Football Leaks продовжують розкривати сенсаційні деталі ключових подій у світі футболу. Провідні європейські видання-члени EIC публікують ексклюзивні матеріали на основі цих документів. Французький Mediapart висвітлив все найцікавіше про перехід Кіліана Мбаппе з Монако в ПСЖ.

Реал погодився придбати Мбаппе за 180 млн євро

Влітку 2017 року Монако активно торгував свою головну зірку – сага з трансфером Мбаппе тривала до останнього дня вікна. Як виявилося, 20 липня монегаски досягли принципової згоди щодо переходу молодого француза в Реал. Кіліан коштував би "вершковим" 214 мільйонів євро.

Монако мав отримати від мадридців 180 млн (враховуючи бонус у розмірі 30 млн). Згодом стало зрозуміло, що іспанські податки заберуть ще 34 млн, а французький клуб сплачувати їх не хотів. Тоді ціна питання для Реала підвищилася до 214 млн – Флорентіно Перес погодився взяти податки на себе.

Угода угодою, але Кіліан Мбаппе віддав перевагу пропозиції від ПСЖ. Генеральний директор Монако Дмітрій Васільєв спершу не хотів підсилювати прямого конкурента, але потім виставив для столичного клубу вимогу – зрівняти по грошах пропозицію Реала. 31 серпня ПСЖ погодився – Мбаппе переїхав у Париж.

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ПСЖ і Монако обійшли французькі податки

Парі Сен-Жермен безкоштовно орендував Кіліана на рік з пунктом в контракті про обов'язковий викуп гравця за 145 млн євро. Також там прописали бонус у розмірі 35 млн для Монако, якщо ПСЖ продасть або перепідпише юну зірку (тобто монегаски практично в будь-якому разі його отримають – Мбаппе лише 19 років).

Вважається, що таким чином парижани прагнули вписатися в правила фінансового фейр-плей після грандіозного придбання Неймара за 222 млн євро, однак документи Football Leaks ще краще розкривають картину. План з безкоштовною орендою Мбаппе придумали для того, щоб не платити податки Франції.

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За першою угодою між Монако та ПСЖ річна оренда Мбаппе мала коштувати 30 млн євро. У такому випадку довелося б сплатити податок – 10 млн. ПСЖ не хотів втрачати цю суму, тому рівно на неї скоротив пропозицію Монако – 20 млн замість 30. Монегаски відмовилися і тоді сторони зійшлися на ідеї про безкоштовну оренду та 35-мільйонний бонус. Клуби вдарили по руках за 10 годин за закриття трансферного вікна.

Переговори щодо зарплати – 55 млн євро в сумі

Представники Мбаппе не соромилися під час переговорів щодо особистого контракту гравця. Вимоги були такі – Кіліан має заробити по контракту 55 мільйонів євро. Підписний бонус на 5 млн (має бути виплачений за два років) та щорічна зарплата у розмірі 10 мільйонів євро "чистими" протягом 5 сезонів. На це все Парі Сен-Жермен погодився.

Щоправда, Мбаппе хотів отримувати 9,5 млн євро вже в перший сезон, але тут клуб не пішов на поступки і вирішив зберегти для футболіста прогресивну зарплату. У сезоні 2017/18 Кіліан отримав 7 млн євро, у цьому сезоні – 9,3 млн, а потім щороку ще на мільйон більше – за останній відпрацьований по контракту сезон француз заробить 12 млн.

Літак, "Золотий м'яч", особистий персонал

А тепер найцікавіше та найсмачніше – оригінальні вимоги Мбаппе та його сім'ї, які ПСЖ в більшості відкинуло. Кіліан хотів, щоб у випадку виграшу "Золотого м'яча" він автоматично ставав найбільш високооплачуваним гравцем команди. Все б нічого, але таким чином його зарплата в мить зросла б втричі – Неймар отримує 30 млн євро. ПСЖ не прийняв таку фантастичну вимогу і прописав у контракті премію для Мбаппе в розмірі 500 тисяч євро "чистими", якщо він виграє "Золотий м'яч".

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Друге прохання – Кіліан хотів застрахувати себе від можливого виключення ПСЖ з Ліги чемпіонів через порушення ФФП. Він просив компенсацію на випадок такого розвитку подій – клуб відмовився. Третій пункт, який ПСЖ не вписав у контракт на вимогу Мбаппе, – 50 годин польотів на приватному літаку на рік.

Єдина лакшері-вимога, яку паризький клуб задовольнив, досить скромна. 30 тисяч євро в місяць для оплати оренди та трьох людей для особистого обслуговування: дворецький, водій і охоронець.

Шматок пирога для головного агента футболу

Документи розкрили ще один несподіваний і цікавий факт. Два агенти отримали комісійні, один з них – Жорже Мендеш (агент Кріштіану Роналду, Жозе Моурінью). Мендеш отримав 5% від суми трансферу – на його рахунок надійшло 9 мільйонів євро.

Як саме Мендеш брав участь у переговорах, не оприлюднюється. Португалець не є агентом Мбаппе. Чи допомагав він вибити більші гроші з Реала, чи влагоджував певні питання щодо трансферу Кіліана в ПСЖ, ніхто точно не каже. Спроби журналістів з'ясувати провалилися.

Відомо ще й те, що гроші за трансфер надходять не на рахунок Монако, а в кишеню власника клубу Дмітрія Риболовлєва – 77 мільйонів євро вже були сплачені станом на 30 липня 2018 року.

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