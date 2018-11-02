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Верратті був заарештований поліцією через кермування автомобілем у нетверезому стані

16:05 367 Читать на русском
Верратті був заарештований поліцією через кермування автомобілем у нетверезому стані
Марко Вератті / AFP

Хавбек парижан Марко Верратті потрапив у халепу. Італієць опинився у витверезнику в ніч з вівторка на середу.

25-річний гравець парижан був заарештований в ніч з вівторка на середу на кільцевій дорозі в 13-му окрузі Парижа через водіння стані алкогольного сп'яніння, повідомляє L’Équipe з посиланням на джерело у поліції. 25-річному футболісту загрожує позбавлення водійських прав на тривалий термін.

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Зазначається, що рівень алкоголю в крові півзахисника становив 0, 49 проміле ( норма – 0,20). Після інциденту працівники правоохоронних органів відвезли Верратті у витверезник. Пізніше футболіст був викликаний у відділ поліції.

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Теги
Франція Парі Сен-Жермен Парі Сен-Жермен Марко Верратті Марко Верратті
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