Верратті був заарештований поліцією через кермування автомобілем у нетверезому стані

Хавбек парижан Марко Верратті потрапив у халепу. Італієць опинився у витверезнику в ніч з вівторка на середу.

25-річний гравець парижан був заарештований в ніч з вівторка на середу на кільцевій дорозі в 13-му окрузі Парижа через водіння стані алкогольного сп'яніння, повідомляє L’Équipe з посиланням на джерело у поліції. 25-річному футболісту загрожує позбавлення водійських прав на тривалий термін.

Льоріс залишився без водійських прав на тривалий термін через водіння у нетверезому стані

Зазначається, що рівень алкоголю в крові півзахисника становив 0, 49 проміле ( норма – 0,20). Після інциденту працівники правоохоронних органів відвезли Верратті у витверезник. Пізніше футболіст був викликаний у відділ поліції.

"Тут мене грабують, а вдома – уб’ють". Росія видає футболіста із клубу Дрогба на тортури і смерть – шокуюча історія