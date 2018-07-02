Шмейхель: Арбітр не особливо прихильно ставився до збірної Данії

Голкіпер збірної Данії Каспер Шмейхель прокоментував поразку своєї збірної у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Хорватії.

"Це був історичний матч, не можу пояснити, що сталося. Я трохи розчарований, проте відчуваю гордість за нашу команду – не тільки гравців, але і всіх, хто працював на команду. Думаю, у другому таймі і в додатковий час ми грали краще. Та й арбітр не особливо прихильно ставився до нас сьогодні. Мене переповнюють різні емоції.

Хорватія – Данія: Шмейхель став найкращим гравцем матчу

Я не вважаю, що мене підвели партнери по команді. Для мене кожен, у кого вистачило сміливості виконати пенальті – герой. Ми ще повернемось. Запам'ятаємо це відчуття і будемо використовувати його в майбутньому.

Я намагався підготуватися до будь-яких ситуацій, але сьогодні відчув, що Модріч проб'є в лівий кут", – цитує Шмейхеля sport24.ru

Відзначимо, Шмейхель декілька разів рятував свою збірну в основний час. Також відбив пенальті від Модріча наприкінці другого овертайму та зумів впоратись з ударами Піварича та Баделя під час серії пенальті.

Хорватія – Данія – 1:1 (пен. 3:2) – відео голів та огляд матчу