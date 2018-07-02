toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу ЧС 2018
ІСПАНІЯ - РОСІЯ ХОРВАТІЯ - ДАНІЯ Новини ЧС 2018

Шмейхель: Арбітр не особливо прихильно ставився до збірної Данії

00:48 149 Читать на русском
Шмейхель: Арбітр не особливо прихильно ставився до збірної Данії
Каспер Шмейхель / Фото: FIFA

Голкіпер збірної Данії Каспер Шмейхель прокоментував поразку своєї збірної у матчі 1/8 фіналу чемпіонату світу проти Хорватії.

"Це був історичний матч, не можу пояснити, що сталося. Я трохи розчарований, проте відчуваю гордість за нашу команду – не тільки гравців, але і всіх, хто працював на команду. Думаю, у другому таймі і в додатковий час ми грали краще. Та й арбітр не особливо прихильно ставився до нас сьогодні. Мене переповнюють різні емоції.

Хорватія – Данія: Шмейхель став найкращим гравцем матчу

Я не вважаю, що мене підвели партнери по команді. Для мене кожен, у кого вистачило сміливості виконати пенальті – герой. Ми ще повернемось. Запам'ятаємо це відчуття і будемо використовувати його в майбутньому.

Я намагався підготуватися до будь-яких ситуацій, але сьогодні відчув, що Модріч проб'є в лівий кут", – цитує Шмейхеля sport24.ru

Відзначимо, Шмейхель декілька разів рятував свою збірну в основний час. Також відбив пенальті від Модріча наприкінці другого овертайму та зумів впоратись з ударами Піварича та Баделя під час серії пенальті.

Хорватія – Данія – 1:1 (пен. 3:2) – відео голів та огляд матчу

ЧС 20181/8 фіналу

Хорватія - Данія: Неділя 01 липня 2018

Хорватія
Матч завершено
1 : 1
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Данія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Хорватія - Данія Данія Данія Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
15
год
:
5
хв
Бразилія
17:00
Мексика
Вгадай результат матчу

Новини

Всі новини
Всі новини
Чемпіонат світу 2018
Залиште відгук