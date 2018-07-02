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Шмейхель: Арбитр не особо благосклонно относился к сборной Дании

00:49 32 Читати українською
Шмейхель: Арбитр не особо благосклонно относился к сборной Дании
Каспер Шмейхель / Фото: FIFA

Голкипер сборной Дании Каспер Шмейхель прокомментировал поражение своей сборной в матче 1/8 финала чемпионата мира против Хорватии.

"Это был исторический матч, не могу объяснить, что произошло. Я немного разочарован, но чувствую гордость за нашу команду – не только игроков, но и всех, кто работал на команду. Думаю, во втором тайме и в дополнительное время мы играли лучше. и арбитр не особенно благосклонно относился к нам сегодня. Меня переполняют разные эмоции.

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Я не считаю, что меня подвели партнеры по команде. Для меня каждый, у кого хватило смелости выполнить пенальти – герой. Мы еще вернемся. Запомним это ощущение и будем использовать его в будущем.

Я пытался подготовиться к любым ситуациям, но сегодня почувствовал, что Модрич пробьет в левый угол", – цитирует Шмейхеля sport24.ru

Отметим, Шмейхель несколько раз спасал свою сборную в основное время. Также отразил пенальти от Модрича в конце второго овертайма и сумел справиться с ударами Пиварича и Баделя во время серии пенальти.

Хорватия – Дания – 1:1 (пен. 3:2) – видео голов и обзор матча

ЧМ 20181/8 финала

Хорватия - Дания: Воскресенье 01 июля 2018

Хорватия
Матч окончен
1 : 1
( осн. время 1 : 1 )
( пен. 3 : 2 )
Дания
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ЧМ 2018 Хорватия - Дания Дания Дания Каспер Шмейхель Каспер Шмейхель
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