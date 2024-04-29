Полісся залишається у битві за останнє місце в єврокубках. Житомиряни відстають від Руха, який тримається п'ятим, на п'ять очок – а значить у них немає права на осічку. Новачку УПЛ необхідно перемагати Ворсклу за будь-яку ціну, але чи вдасться?

Сергій Шищенко багато говорить про ефектне атакувальне Полісся, гравці якого зрозуміли нові вимоги. Статистика ж демонструє, що це не зовсім так. Команда збільшила активність роботи з м'ячем на кілька відсотків і значно частіше просуває його на останню третину – втім, середня кількість ударів і очікувана гострота залишились на тому ж рівні, що і при Юрії Калитвинцеві.

Житомиряни серйозно додали в пресингу й підняли лінію оборони, однак якості в захисті це не додало. Команда стала допускати більше моментів біля власних воріт, а також стала гірше вести боротьбу. Як наслідок, Полісся під керівництвом нового коуча зазнало розгрому від Чорноморця й Динамо, а також програло Ворсклі в півфіналі Кубка – зате мінімально здолало Колос і ледве втримала перемогу над Минаєм (3:2).

У полтавців своя проблема – їм нічого робити в чемпіонаті. "Зелено-білі" зависли в середині таблиці й просто чекають на фінал Кубка, а до нього цілих 17 днів. З іншого боку, у підопічних Сергія Долганського може з'явитись спортивна злість, адже вони не знають перемог протягом п'яти турів.

Причиною став дуже складний календар (Динамо, Шахтар, Кривбас), а також відчутне невезіння. Наприклад, розгром від киян стався за вкрай потужного першого тайму, де гранд відскочив – а "гірники" провели у Полтаві один з найгірших матчів у сезоні. Хоча з Кривбасом пощастило вже "зелено-білим".

Ворскла демонструє доволі симпатичний футбол. Менше пресингує, більше тримає м'яч і дає більш обережно. Такий підхід спрацював з Чорноморцем, Вересом, приніс нічию в Кривому Розі й вивів команду до фіналу Кубка. Немає жодних причин, щоб цей підхід не спрацював сьогодні.

Кадрова ситуація

Травмовані: Макуана, Будківський – Чеснаков, Скляр

Дискваліфіковані: Кравець (Полісся)

Орієнтовні склади на матч Полісся – Ворскла

Полісся: Бойко – Тейлор, Чоботенко, Шабанов, Михайліченко – Крушинський, Таллес Кошта – Козак, Мустафаєв, Назаренко – Луїфер

Ворскла: Ісенко – Пердута, Павлюк, Хрипчук, Якубу – Челядін, Сіссоко – Кане, Степанюк, Мякушко – Ковталюк

Прогноз "Футбол 24" – нічия

Ворскла й Полісся стилістично схожі, та і по якості гри вони приблизно однакові. Проблемою полтавців є відсутність турнірної мотивації. Програвати вони, звісно ж, не бажають – але "вбиватись" за перемогу сенсу теж нема. Команди УПЛ за відсутності завдань у чемпіонаті завжди починають нудьгувати, роздаючи очки всім бажаючим.

Для Полісся це означає кращі перспективи у єдиноборствах та на підбираннях. У нашому чемпіонаті вони відіграють величезну роль – але чи вистачить цього для перемоги? З огляду на загальний рівень гри житомирян і полтавців, існують великі сумніви. Більш ймовірною здається нічия.