Ширер іронічно назвав тактику Саррі старомодною

Легендарний форвард збірної Англії Алан Ширер вкотре різко пройшовся по головному тренеру Челсі Мауріціо Саррі.

"Я так розумію, "Саррібол" – це коли від півзахисника вимагають забрати м'яч і передати його атакуючим гравцям? Хіба така тактика не використовується з першого дня існування футболу?

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Мені просто дійсно було цікаво, що собою являє стиль Саррі. Вони віддають м'яч центральному півзахиснику, він далі передає його іншим хавбекам, а вони далі контролюють гру. Не думаю, що це щось нове для футболу. Хіба ні одна команда до цього не намагалася грати через центр?", – цитує Ширера BBC.

Нагадаємо, після 21-го туру чемпіонату Англії Челсі посідає 4-ту сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 44 очки.

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