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Ширер розкритикував Саррі за нову роль Канте

21:44 132 Читать на русском
Ширер розкритикував Саррі за нову роль Канте
Н'Голо Канте / Reuters

Зірковий форвард збірної Англії 90-х, а нині – телевізійний експерт Алан Ширер піддав критиці головного тренера Челсі Мауріціо Саррі, який змінив роль Н'Голо Канте в тактичних побудовах лондонців.

"Лестер став чемпіоном Англії із парою захисників Морган-Хут. Вони є непоганими оборонцями, але доволі повільними. Канте компенсовував нестачу швидкості. Він – найкращий опорний півзахисник світу. Жоржінью ж гравець іншого класу.

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Зараз Канте використовується намарно. Саррі просто безцільно витрачає його талант. Він розташовується вище та праворуч, але не є атакувальним півзахисником. Знаю, що Саррі працював із Жоржінью в Наполі, тому довіряє йому. Та в матчі з Тоттенхемом на Уемблі Жоржінью не впорався зі своїми завданнями", – розповів Ширер talkSPORT.

Відзначимо, що в нинішньому сезоні Н'Голо Канте вже провів 17 матчів у всіх турнірах (1 забитий м'яч), але, на відміну від попередніх сезонів, займає місце не перед лінією захисту, а ближче до воріт суперника.

Теги
Алан Ширер Жоржінью Жоржінью Челсі Челсі Англія Мауріціо Саррі Мауріціо Саррі Н'Голо Канте Н'Голо Канте
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