Шиндер получил жесткое наказание за толчок арбитра

Украинский нападающий венгерской Кишварды Антон Шиндер на длительное время останется вне футбола.

Бывший нападающий Ворсклы и Шахтера Антон Шиндер получил четырехмесячную дисквалификацию за нападение на арбитра во время матча четвертого тура чемпионата Венгрии.

Ференцварош Петряка победил Кишварду, Шиндер был удален

31-летний Шиндер во время матча против Ференцвароша бурно отреагировал на нарушение соперника, после чего накричал на судью и толкнул его головой. Рефери не стал долго раздумывать и удалил украинца. Позже, Шиндер получил четырехмесячную дисквалификацию.

Напомним, Шиндер стал игроком Кишварды в летнее межсезонье, подписав контракт с венгерским клубом на 2 года.

Украинский нападающий Антон Шиндер "боднул" арбитра во время матча Кишварда - Ференцварош и получил за это 4 месяца дисквалификации.



Источник видео - @M4_Sport pic.twitter.com/HzWLY8F39V — Goal на русском (@GoalRussian) 15 серпня 2018 р.

Наші за кордоном: дебют Ярмоленка, вилучення Шиндера, дубль Олійника, чергові голи Маліновського і Селезньова