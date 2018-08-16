Шиндер получил жесткое наказание за толчок арбитра

Украинский нападающий венгерской Кишварды Антон Шиндер на длительное время останется вне футбола.
Бывший нападающий Ворсклы и Шахтера Антон Шиндер получил четырехмесячную дисквалификацию за нападение на арбитра во время матча четвертого тура чемпионата Венгрии.
Ференцварош Петряка победил Кишварду, Шиндер был удален
31-летний Шиндер во время матча против Ференцвароша бурно отреагировал на нарушение соперника, после чего накричал на судью и толкнул его головой. Рефери не стал долго раздумывать и удалил украинца. Позже, Шиндер получил четырехмесячную дисквалификацию.
Напомним, Шиндер стал игроком Кишварды в летнее межсезонье, подписав контракт с венгерским клубом на 2 года.
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