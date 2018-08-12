Ференцварош Петряка переміг Кішварду, Шиндер був вилучений

Ференцварош з Іваном Петряком у складі здобув перемогу над Кішварду, у складі якої грають Темур Парцванія, Антон Шиндер, Павло Лук'янчук та Роман Карасюк.

У матчі 4 туру чемпіонату Угорщини Кішварда вдома приймала Ференцварош. У складі господарів у старті з'явились одразу 3 українських легіонери, на лавці залишився лише Павло Лук'янчук. Щоправда, на 32-й хвилині нападник Антон Шиндер залишив свою команду в меншості, отримавши червону картку.

Іван Петряк з'явився на полі з перших хвилин, а його команда в другому таймі забила 2 голи зусиллями Леандро та Лансафаме. У підсумку, Ференцварош переміг з рахунком 2:0 та продовжує очолювати турнірну таблицю.

Кішварда розташувалась на останній сходинці та не має жодного очка.

Чемпіонат Угорщини, 4 тур

Кішварда – Ференцварош – 0:2

Голи: Леандро, 55, Лансафаме, 75 (пен.)

Вилучення: Шиндер, 32 (Кішварда)