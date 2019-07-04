Шикарний готель, бенкетна зала та тактична кімната – Шахтар показав, де базується на австрійських зборах

Донецький Шахтар зараз перебуває на другому передсезонному зборі в Австрії. "Гірники" показали готель, у якому проживають.

Донецький клуб на своєму офіційному каналі на YouTube продемонстрував місце, де проживає команда. На відео показана бенкетна зала, фойє готелю та кімната для зустрічей.

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Нагадаємо, другий тренувальний збір Шахтаря проходить з 3-го по 12 липня в Австрії, на ньому підопічні Луїша Каштру зіграють 5 товариських поєдинків.

До слова, сезон для "гірників" розпочнеться 28 липня з матчу за Суперкубок України проти Динамо.

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