toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шикарний готель, бенкетна зала та тактична кімната – Шахтар показав, де базується на австрійських зборах

4 липня 16:37 666 Читать на русском
Шикарний готель, бенкетна зала та тактична кімната – Шахтар показав, де базується на австрійських зборах
ФК Шахтар / Сайт клубу

Донецький Шахтар зараз перебуває на другому передсезонному зборі в Австрії. "Гірники" показали готель, у якому проживають.

Донецький клуб на своєму офіційному каналі на YouTube продемонстрував місце, де проживає команда. На відео показана бенкетна зала, фойє готелю та кімната для зустрічей.

Шахтар прибув на другий збір, де зіграє 5 матчів – у списку гравців Бланко Лещук, Сікан та інші

Нагадаємо, другий тренувальний збір Шахтаря проходить з 3-го по 12 липня в Австрії, на ньому підопічні Луїша Каштру зіграють 5 товариських поєдинків.

До слова, сезон для "гірників" розпочнеться 28 липня з матчу за Суперкубок України проти Динамо.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
"Коли я дізнався про діагноз, прийшов додому у сльозах". Він подолав смерть і пережив зраду – 2 млн фунтів за страждання
12:00
3592
Теги
Шахтар Шахтар Відеоновини
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського
    Італія — 09:281676 Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського
1
год
:
49
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук