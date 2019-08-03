Рома хоче підписати фіналіста Ліги чемпіонів, якщо Фонсека втратить одного з форвардів

Римський клуб зацікавлений у запрошенні Фернандо Льоренте, який компенсує ймовірну втрату нападників.

Рома узгодила трансфер Фернандо Льоренте, застрахувавши себе від втрати Едіна Джеко чи Патріка Шика. Якщо один з них покине клуб до кінця літа, римляни підпишуть екс-нападника Тоттенхема, запевняє Calciomercato.

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Головним претендентом на Льоренте була Фіорентина, але в ситуацію несподівано втрутилася Рома. "Вовки" бачать в особі іспанця "план В" – Паулу Фонсека матиме другого форварда для маневру. Ймовірним є відхід Едіна Джеко, який вимагає швидкого рішення від Інтера.

34-річний Фернандо Льоренте минулого сезону дійшов з Тоттенхемом до фіналу Ліги чемпіонів, однак "шпори" не продовжили з ним контракт. Іспанець перебуває в статусі вільного агента.

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