"Дістав ваш ср*ний менталітет, щотижня те саме лайно", – Ройс наїхав на репортера після втрати очок із Айнтрахтом

Німецький журналіст розлютив лідера дортмундської Борусії Марко Ройса запитанням щодо відсутності менталітету переможця у "джмелів".

"Мене вже дістав ваш ср*ний менталітет, чесно. Ти серйозно? 2:2 – це проблема з менталітетом? Ми не доклали достатньо зусиль, але мені байдуже зараз на ваші питання про ср*ний менталітет, одне й те ж лайно щотижня.

Борусія Д на виїзді втратила перемогу над Айнтрахтом, Борусія М перемогла Фортуну: 5-й тур Бундесліги, матчі неділі

Ми просто не змогли довести справу до завершення, але це ніяк не пов'язано з менталітетом. Рахунку 2:2 просто не мало бути", – зірвався Ройс на репортера Sky.

Відзначимо, що Борусія Д двічі виходила вперед у виїзному матчі 5-го туру німецької Бундесліги проти франкфуртського Айнтрахта. Втім, на голи Вітселя та Санчо "орли" відповіли м'ячами Андре Сілви та Ділейні (автогол).

Після звітного туру дортмундці перебувають на 3-му місці в чемпіонаті, маючи в активі 10 очок. Першим іде РБ Лейпциг (13 пунктів), другою – мюнхенська Баварія (11 балів).