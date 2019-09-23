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"Дістав ваш ср*ний менталітет, щотижня те саме лайно", – Ройс наїхав на репортера після втрати очок із Айнтрахтом

09:14 53 Читать на русском
"Дістав ваш ср*ний менталітет, щотижня те саме лайно", – Ройс наїхав на репортера після втрати очок із Айнтрахтом
Марко Ройс / Imago

Німецький журналіст розлютив лідера дортмундської Борусії Марко Ройса запитанням щодо відсутності менталітету переможця у "джмелів".

44’ Андре Сілва
88’ Томас Ділейні
 
Аксель Вітсель 11’
Джейдон Санчо 66’
11’ Аксель Вітсель
44’ Андре Сілва
66’ Джейдон Санчо
88’ Томас Ділейні

"Мене вже дістав ваш ср*ний менталітет, чесно. Ти серйозно? 2:2 – це проблема з менталітетом? Ми не доклали достатньо зусиль, але мені байдуже зараз на ваші питання про ср*ний менталітет, одне й те ж лайно щотижня.

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Ми просто не змогли довести справу до завершення, але це ніяк не пов'язано з менталітетом. Рахунку 2:2 просто не мало бути", – зірвався Ройс на репортера Sky.

Відзначимо, що Борусія Д двічі виходила вперед у виїзному матчі 5-го туру німецької Бундесліги проти франкфуртського Айнтрахта. Втім, на голи Вітселя та Санчо "орли" відповіли м'ячами Андре Сілви та Ділейні (автогол).

Після звітного туру дортмундці перебувають на 3-му місці в чемпіонаті, маючи в активі 10 очок. Першим іде РБ Лейпциг (13 пунктів), другою – мюнхенська Баварія (11 балів).

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Борусія Дортмунд Борусія Дортмунд Німеччина Айнтрахт Франкфурт - Борусія Дортмунд Марко Ройс Марко Ройс
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