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"Достал ваш ср*ный менталитет, каждую неделю то же дерьмо", – Ройс наехал на репортера после потери очков с Айнтрахтом

09:14 9 Читати українською
"Достал ваш ср*ный менталитет, каждую неделю то же дерьмо", – Ройс наехал на репортера после потери очков с Айнтрахтом
Марко Ройс / Imago

Немецкий журналист разозлил лидера дортмундской Боруссии Марко Ройса вопросом об отсутствии менталитета победителя у "шмелей".

44’ Андре Силва
88’ Томас Дилэйни
 
Аксель Витсель 11’
Джейдон Санчо 66’
11’ Аксель Витсель
44’ Андре Силва
66’ Джейдон Санчо
88’ Томас Дилэйни

"Меня уже достал ваш ср*ный менталитет, честно. Ты серьезно? 2:2 – это проблема менталитета? Мы не приложили достаточно усилий, но мне сейчас все равно на ваши вопросы о ср*ном менталитете, одно и то же дерьмо еженедельно.

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Мы просто не смогли довести дело до конца, но это никак не связано с менталитетом. Счета 2:2 просто не должно было быть", – сорвался Ройс на репортера Sky.

Отметим, что Боруссия Д дважды выходила вперед в выездном матче 5-го тура немецкой Бундеслиги против франкфуртского Айнтрахта. Однако, на голы Витселя и Санчо "орлы" ответили мячами Андре Силвы и Дилэйни (автогол).

После отчетного тура дортмундцы пребывают на 3-м месте в чемпионате, имея в активе 10 очков. Первым идет РБ Лейпциг (13 пунктов), второй – мюнхенская Бавария (11 баллов).

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Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд Германия Айнтрахт Франкфурт - Боруссия Дортмунд Марко Ройс Марко Ройс
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