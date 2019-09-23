"Достал ваш ср*ный менталитет, каждую неделю то же дерьмо", – Ройс наехал на репортера после потери очков с Айнтрахтом

Немецкий журналист разозлил лидера дортмундской Боруссии Марко Ройса вопросом об отсутствии менталитета победителя у "шмелей".

"Меня уже достал ваш ср*ный менталитет, честно. Ты серьезно? 2:2 – это проблема менталитета? Мы не приложили достаточно усилий, но мне сейчас все равно на ваши вопросы о ср*ном менталитете, одно и то же дерьмо еженедельно.

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Мы просто не смогли довести дело до конца, но это никак не связано с менталитетом. Счета 2:2 просто не должно было быть", – сорвался Ройс на репортера Sky.

Отметим, что Боруссия Д дважды выходила вперед в выездном матче 5-го тура немецкой Бундеслиги против франкфуртского Айнтрахта. Однако, на голы Витселя и Санчо "орлы" ответили мячами Андре Силвы и Дилэйни (автогол).

После отчетного тура дортмундцы пребывают на 3-м месте в чемпионате, имея в активе 10 очков. Первым идет РБ Лейпциг (13 пунктов), второй – мюнхенская Бавария (11 баллов).