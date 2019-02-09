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"Щоб я більше цих м*даків не бачив": президент Інгульця Поворознюк запобіг проведенню гри "на контору"

10:10 1927 Читать на русском
"Щоб я більше цих м*даків не бачив": президент Інгульця Поворознюк запобіг проведенню гри "на контору"
Олександр Поворознюк / фото із соцмереж

Очільник першолігового Інгульця Олександр Поворознюк розповів, що запобіг проведенню поєдинку своєї команди "на контору".

Товариський матч Інгулець – Гірник (Кривий Ріг) завершився з рахунком 2:1. Після поєдинку президент Інгульця Олександр Поворознюк розповів, що цей матч потрапив у лінію букмекерської контори з Азії.

"Перед цим спарингом мені подзвонили з ПФЛ і повідомили, що наш матч стоїть на лінійці азійської контори, якось так – я в цьому не розбираюся. І попередили, що на нашому стадіоні має бути людина, яка буде "вести" цю гру.

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Ну, товариська гра – що тут особливого? Посходилися наші найвідданіші вболівальники, ми їх в обличчя знаємо. Почали вивчати всіх, хто знаходився на стадіоні. Дивлюся й бачу незнайомого чоловіка, який говорить по телефону – чи то по Скайпу, чи то по Вайберу, бо вставив навушники й говорить, дивлячись на екран.

Дав команду охороні, щоб його привели. Кажу йому: "Ти приїхав футбол дивитися? Так от, у тебе два варіанти: або ти сідаєш поруч зі мною і вимикаєш всі свої телефони, або я даю команду охороні й тебе "оформляють" за всіма правилами".

Він набирає якусь людину й каже: "Президент не дає проводити матч, у нас не вийде". А той йому: "Так домовся, дай йому грошей". "Телефоніст" відповідає: "Та ні, тут такий номер не пройде. Так, знімаємо, бо не дадуть".

Тоді цей "телефоніст" проситься: "Можна, я піду звідси?".

Відповідаю: "Ні, на трибуни ти не підеш. Ти або сядеш зараз у машину нашої охорони й ми тебе цивілізовано відвеземо на вокзал у Жовті Води, щоб я тебе більше не бачив, або ж інакше будемо говорити". І як тільки його відвезли на вокзал, мені відразу дзвонить Баранка й каже: "Містер Поворознюк, окей! Цей матч зняли з азіатської контори".

На питання "Хто ти такий?" цей чоловік відповів: "Я із "Спорт-рев’ю". За його словами, за це він отримує 35 євро. Ось і все, що ми про нього знаємо. Але тепер наша служба безпеки вже знатиме, що це таке.

Раніше не звертав особливої уваги на такі речі. Ну, нічого! Тепер я це поставлю на жорстку основу. Я стараюся у своєму житті краще запобігти якимось подіям, аніж вживати крайні заходи.

Тому хочу сказати, щоб усі почули. Попередити. Мені знайоме обличчя цього "кренделя" – я його точно раніше бачив, зорова пам’ять у мене феноменальна. Якщо ще раз на моїх матчах побачу таких "телефоністів", будуть прийняті найбільш жорсткі, найбільш дієві міри, щоб ніхто і ніколи не насмілився паскудити наш футбол!

Я думаю, люди в Україні вже знають моє ставлення до футболу. Тому хочу таких м*даків попередити, щоб я їх більше не бачив на наших стадіонах", – розповів Поворознюк Sportarena.

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Теги
Олександр Поворознюк Гірник Гірник Перша ліга Договірні матчі Інгулець Інгулець
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