Козловський і ФФУ запобігли договірному матчу

Президент Руха Григорій Козловський розповів, що під час другого тайму йому зателефонували з комітету етики і чесної гри ФФУ та повідомили, що на товариський матч Рух – Нива поставили велику суму коштів.

"Сьогодні відбувся справді дуже цікавий факт. Мені подзвонили з ФФУ і повідомили, що на наш матч поставили велику ставку на те, що тернопільська Нива сьогодні програє з різницею в понад два голи.

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Дуже хотілося покарати цих людей. Хотілося передати їм привіт і сказати, що з нами в такі ігри грати не можна. Будемо припиняти такі речі аж до зупинок матчу. Ми порадилися, Кучук зупинив гру і попросив футболістів грати в утримання м'яча. Це на той випадок, щоб футболісти в свої ворота випадково не забили", – сказав Козловський прес-службі Руха.

До слова, товариський матч між Рухом і Нивою Т завершився перемогою команди з Винник з рахунком 2:0.

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