"Чтобы я больше этих м*даков не видел": президент Ингульца Поворознюк предотвратил проведение игры "на контору"

Глава перволигового Ингульца Александр Поворознюк рассказал, что предотвратил проведение поединка своей команды "на контору".

Товарищеский матч Ингулец – Горняк (Кривой Рог) завершился со счетом 2:1. После поединка президент Ингульца Александр Поворознюк рассказал, что этот матч попал в линию букмекерской конторы из Азии.

"Перед этим спарринг мне позвонили из ПФЛ и сообщили, что наш матч стоит на линейке азиатской конторы, как то так – я в этом не разбираюсь. И предупредили, что на нашем стадионе должен быть человек, который будет "вести" игру.

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Ну, товарищеская игра – что тут особенного? Пришли наши самые преданные болельщики, мы их в лицо знаем. Начали изучать все, кто находился на стадионе. Смотрю и вижу незнакомого мужчину, который говорит по телефону – то ли по Скайпу, то ли по Вайберу, потому что вставил наушники и говорит, глядя на экран.

Дал команду охране, чтобы его привели. Говорю ему: "Ты приехал футбол смотреть? Так вот, у тебя два варианта: либо ты садишься рядом со мной и выключаешь все свои телефоны, или я даю команду охране и тебя "оформляют" по всем правилам".

Он набирает какого-то человека и говорит: "Президент не дает проводить матч, у нас не получится". А тот ему: "Да договорись, дай ему денег". "Телефонист" отвечает: "Нет, здесь такой номер не пройдет. Да, снимаем, потому что не дадут".

Тогда этот "телефонист" просится: "Можно, я пойду отсюда?".

Отвечаю: "Нет, на трибуны ты не пойдешь. Ты или сядешь сейчас в машину нашей охраны и мы тебя цивилизованно отвезем на вокзал в Желтые Воды, чтобы я тебя больше не видел, или иначе будем говорить". И как только его отвезли на вокзал, мне сразу звонит Баранка и говорит: "Мистер Поворознюк, окей! Этот матч сняли с азиатской конторы".

На вопрос "Кто ты такой?" этот человек ответил: "Я из "Спорт-ревью". По его словам, за это он получает 35 евро. Вот и все, что мы о нем знаем. Но теперь наша служба безопасности уже будет знать, что это такое.

Раньше не обращал внимания на такие вещи. Ну, ничего! Теперь я это поставлю на жесткую основу. Я стараюсь в своей жизни лучше предотвратить какие-то события, чем принимать крайние меры.

Поэтому хочу сказать, чтобы все услышали. Предупредить. Мне знакомое лицо этого "кренделя" – я его точно раньше видел, зрительная память у меня феноменальная. Если еще раз на моих матчах увижу таких "телефонистов", будут приняты самые жесткие, самые действенные меры, чтобы никто и никогда не посмел гадить наш футбол!

Я думаю, люди в Украине уже знают мое отношение к футболу. Поэтому хочу таких м*даков предупредить, чтобы я их больше не видел на наших стадионах", – рассказал Поворознюк Sportarena.

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