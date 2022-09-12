"Що означає – гравці Динамо "плавлять" Луческу? Тим більше людину, яка їх підняла на рівень, виграла чемпіонат. Як вони можуть дозволити собі "плавити" такого тренера? Завжди так говорять, коли у команди виникає якась чорна смуга. А який сенс?

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Я кажу – Динамо вже награлося цього року. Було багато товариських матчів, єврокубки, національні збірні. Дуже шкода Шапаренка, якого сильно били і тепер вибили з футболу на півроку. Це неймовірна втрата для Динамо і збірної. Говорити, що хтось когось там "плавить" – це неправильно. Думаю, що зараз матчі збірних, Луческу розбереться, і після паузи ми побачимо зовсім інше Динамо", – запевнив Циганик у ефірі Циганик LIVE.

Нагадаємо, Динамо лише в третьому матчі перемогло Львів (1:0) і набрало перші очки в УПЛ. Перед тим були ганебний виліт з ЛЧ, дві поразки в чемпіонаті і невдача з Фенербахче в ЛЄ.

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