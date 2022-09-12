"Что значит – игроки Динамо "плавят" Луческу? Тем более человека, который их поднял на уровень, выиграл чемпионат. Как они могут позволить себе "плавить" такого тренера? Всегда так говорят, когда у команды возникает какая-то черная полоса. А какой смысл?

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Я говорю – Динамо уже наигралось в этом году. Было много товарищеских матчей, еврокубки, сборные. Очень жаль Шапаренко, которого сильно били и теперь выбили из футбола на полгода. Это огромная потеря для Динамо и сборной. Говорить, что кто-то там "плавит" – это неправильно. Думаю, что сейчас матчи сборных, Луческу разберется, и после паузы мы увидим совсем другое Динамо", – заверил Цыганык в эфире Циганик LIVE.

Напомним, Динамо лишь в третьем матче победило Львов (1:0) и набрало первые очки в УПЛ. До этого были позорный вылет из ЛЧ, два поражения в чемпионате и неудача с Фенербахче в ЛЕ.

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