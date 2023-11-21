"Момент на 93 хвилині. 0:0 на табло. Нам потрібна тільки перемога, італійців влаштовує нічия. Ми атакуємо. У штрафному майданчику італійців Мудрик проштовхує м'яч собі на хід. Крістанте, намагаючись дістати м'яч, не встигає, не грає у м'яч, але чіпляє ногу Мудрика, той падає. Якщо це не пенальті, то що тоді пенальті? Що ще потрібно зробити, як ще потрібно зіграти у власному штрафному майданчику, як ще більш очевидно треба сфолити, щоб головний арбітр матчу, арбітр VAR оцінили епізод як пенальті?! Мудрика по голові бейсбольною битою чи танком переїхати?

Забарний – про пенальті на Мудрику в матчі Україна – Італія: "Я сподівався, що суддівство буде нормальним"

Головний арбітр Хесус Хіль Мансано, арбітр VAR Хуан Мартінес Мунуера – що один обіс*аний, що інший. Чому? Один зробив вигляд, що не побачив, що Крістанте збив Мудрика, не зігравши в м'яч (це важливо), а інший підтримав це рішення, не поставив під сумнів. І саме так потрібно трактувати той факт, що Хіль Мансано не пішов дивитися VAR. Чому? Та тому що проти системи не попреш. Якби вони в своїй Іспанії такий пенальті не поставили на користь Реала чи Барселони, та від вас би живого місця не залишили.

Я готовий поставити все, що завгодно, що якби на нашому місці була б Італія, якій потрібна була б тільки перемога, то після такого моменту вони, с**а, три пенальті били б. Били б доти, поки не забили.

Італія надто важлива, бл*дь, для Чеферіна. Італія надто важлива для, бл*дь, футболу Чеферіна. Бідолашна Україна, яку розриває найкривавіша війна в Європі за останні 100 років, нікому із цих йо**них білих комірців, із цих ср*них чиновників в дорогих костюмах, сорочках і краватках нікому не потрібна. Їм потрібне тільки бабло. Ось в таких реаліях футбольно-політичних ми живемо", – поділився Вацко у програмі Вацко Live.

"Україна має ненавидіти нас": іспанці червоніють через "безсоромне суддівство" Мансано – чому все вирішила біла форма?