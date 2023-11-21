"Момент на 93 минуте. 0:0 на табло. Нам нужна только победа, итальянцев устраивает ничья. Мы атакуем. В штрафной площадке итальянцев Мудрик проталкивает мяч себе на ход. Кристанте, пытаясь достать мяч, не успевает, не играет в мяч, но цепляет ногу Мудрика, тот падает. Если это не пенальти, то что тогда пенальти? Что еще нужно сделать, как еще нужно сыграть в собственной штрафной площадке, как еще более очевидно надо сфолить, чтобы главный арбитр матча, арбитр VAR оценили эпизод как пенальти?! Мудрика по голове бейсбольной битой или танком переехать?

Забарный – о пенальти на Мудрике в матче Украина – Италия: "Я надеялся, что судейство будет нормальным"

Главный арбитр Хесус Хиль Мансано, арбитр VAR Хуан Мартинес Мунуэра – что один обос*анный, что другой. Один сделал вид, что не увидел, что Кристанте сбил Мудрика, не сыграв в мяч (это важно), а другой поддержал это решение, не поставил под сомнение. И именно так нужно трактовать тот факт, что Хиль Мансано не пошел смотреть VAR. Почему? Да потому что против системы не попрешь. Если бы они в своей Испании такой пенальти не поставили в пользу Реала или Барселоны, да от вас бы живого места не оставили.

Я готов поставить все, что угодно, что если бы на нашем месте была бы Италия, которой нужна была бы только победа, то после такого момента они с**а три пенальти били бы. Били бы до тех пор, пока не забили.

Италия слишком важна бл*ть для Чеферина. Италия слишком важна для бл*ть футбола Чеферина. Бедная Украина, которую разрывает самая кровавая война в Европе за последние 100 лет никому из этих е**ных белых воротничков, из этих ср*ных чиновников в дорогих костюмах, рубашках и галстуках никому не нужна. Им нужно только бабло. Вот в таких реалиях футбольно-политических мы живем", – поделился Вацко в программе Вацко Live.

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