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Що кричав Коваленко після гола у ворота Динамо (18+)

17:47 381 Читать на русском
Що кричав Коваленко після гола у ворота Динамо (18+)
Віктор Коваленко / Фото: соцмережі

Хавбек донецького Шахтаря Віктор Коваленко дуже емоційно відсвяткував переможний гол у ворота київського Динамо.

У матчі 14 туру УПЛ Шахтар переміг Динамо завдяки голу Віктора Коваленка наприкінці зустрічі.

"Динамо не заслуговувало на поразку". Інтрига померла, Коваленку не варто зазнаватись, а Мораєс забув про совість

Фанатам київського Динамо не дуже сподобалося святкування Коваленка. Зокрема, на їхню думку, хавбек кричав "сас*ть". Крім того, вони сподіваються, що КДК ФФУ розгляне цей випадок, повідомляє портал Dynamo.kiev.ua.

Україна14 тур

Шахтар - Динамо: Субота 03 листопада 2018

Шахтар
Матч завершено
2 : 1
Динамо
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Віктор Коваленко Віктор Коваленко Шахтар Шахтар Динамо Динамо Шахтар - Динамо
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