Що кричав Коваленко після гола у ворота Динамо (18+)

Хавбек донецького Шахтаря Віктор Коваленко дуже емоційно відсвяткував переможний гол у ворота київського Динамо.

У матчі 14 туру УПЛ Шахтар переміг Динамо завдяки голу Віктора Коваленка наприкінці зустрічі.

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Фанатам київського Динамо не дуже сподобалося святкування Коваленка. Зокрема, на їхню думку, хавбек кричав "сас*ть". Крім того, вони сподіваються, що КДК ФФУ розгляне цей випадок, повідомляє портал Dynamo.kiev.ua.