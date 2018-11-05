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Что кричал Коваленко после гола в ворота Динамо (18+)

17:47 510 Читати українською
Что кричал Коваленко после гола в ворота Динамо (18+)
Виктор Коваленко / Фото: соцсети

Хавбек донецкого Шахтера Виктор Коваленко очень эмоционально отпраздновал победный гол в ворота киевского Динамо.

В матче 14 тура УПЛ Шахтер победил Динамо благодаря голу Виктора Коваленко в конце встречи.

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Фанатам киевского Динамо не очень понравилось празднование Коваленко. В частности, по их мнению, хавбек кричал "сас*ть". Кроме того, они надеются, что КДК ФФУ рассмотрит этот случай, сообщает портал Dynamo.kiev.ua.

Украина14 тур

Шахтер - Динамо Киев: Суббота 03 ноября 2018

Шахтер
Матч окончен
2 : 1
Динамо Киев
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Динамо Киев Динамо Киев Виктор Коваленко Виктор Коваленко Шахтер Шахтер Шахтер - Динамо Киев
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