"Динамо не заслуговувало на поразку". Інтрига померла, Коваленку не варто зазнаватись, а Мораєс забув про совість

"Футбол 24" обговорює події 14 туру УПЛ з Іваном Гецком, екс-форвардом Чорноморця, Карпат та збірної України.

– Шахтар обіграв Динамо і відірвався від киян на 8 очок. Чемпіонська інтрига померла?

– Як казав Михайло Фоменко: "Надія є завжди, навіть коли її немає". Але все ж це Класичне розставило усі крапки над "і". Дива не відбулося. Розмови про боротьбу за перше місце відійдуть на другий план. Тепер Динамо претендуватиме на 2-3 місце.

– Останні матчі між Динамо та Шахтарем були бідними на видовище. Чи сподобалася вам суботня гра?

– Справді, суботня гра видалася більш високого рівня, ніж зазвичай. Команди створили немало моментів. Зокрема, Динамо при рахунку 1:0 на свою користь могло забивати і тоді невідомо, як би закінчилося протистояння. Але порядок та клас гравців Шахтаря виявився вищим. Із Тайсоном команда грає у зовсім інший футбол, а якщо додається ще й Марлос – це вже старий добрий Шахтар. Київ не заслуговував на поразку. Оптимальним підсумком мала б стати нічия.

– Переможний супергол в активі Коваленка. Критики на його адресу тепер поменшає?

– Він сам так висловився, мовляв, багатьом стулив пельку. Коваленка свого часу, можливо, переоцінювали. До того ж, молодим футболістам притаманна нестабільність. Я б рекомендував Коваленку не зазнаватися після цього голу. Йому ще потрібно працювати над собою, над своєю психологією.

– Не всі динамівці потиснули руку Мораєсу. Це нормально?

– Давайте пригадаємо передісторію. Коли вся Україна говорила про те, що Мораєс переходить у Шахтар, він усе заперечував. Тут потрібно враховувати іноземний легіонерський менталітет. Напевно, йому в якийсь момент підказали, що рівень гравців Динамо не відповідає його потенціалу. Це дійсно так: погляньте, скільки Мораєс забив за киян, а скільки – за Шахтар. А те, що він некрасиво вчинив, замовчуючи свій перехід, – нехай залишається на його совісті.

– Відрив Олександрії від четвертого місця розтанув до трьох очок. Чи не зарано почали хвалити команду Шарана?

– Не думаю. Справа в тому, що тепер Олександрію сприймають значно серйозніше. Відповідно, налаштовуються на матч проти цієї команди, як проти Динамо чи Шахтаря: зачиняються в обороні і очікують свого шансу. У відкритий футбол тепер з Олександрією не гратимуть – це великий ризик.

Олександрія – Десна – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Тим не менше, у Шарана є стабільний, награний роками склад і кілька футболістів високого рівня. Те, що перед ними стоїть завдання поборотися за призові місця, – очевидно.

– Карпати перемогли вдруге поспіль і впритул наблизилися до першої шістки. Чи вірите, що "зелено-білим" під силу поборотися за путівку в єврокубки?

– Вірю і сподіваюся, що так воно і буде. Бачимо, що тренер поставив якісну гру, є хороший підбір кадрів, зокрема днями вони підсилилися таким досвідченим оборонцем як Папа Гуйє, тож Карпати почали давати результат. Поборються за першу шістку – це однозначно.

Олімпік – Карпати – 1:2 – відео голів та огляд матчу

– Чорноморець та Арсенал застрягли на дні таблиці. Списуємо їх з рахунків?

– Я добре знаю Грозного. Повірте мені: якщо дати йому трохи часу, він зробить бойову конкурентну команду. У матчі з тим же Маріуполем кияни нічим не поступалися супернику. Чого не можу сказати про Чорноморець. За Одесу – прикро. Таке місто, такий стадіон, а команди просто немає! Команда розвалюється на очах, незалежно від того, проти кого грає. Колектив зламаний і потребує серйозних коректив. На місці Червенкова я б уже давно подав у відставку, адже ні до чого хорошого це не приведе.

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Динамо і Шахтар подарували свято, Швед тягне Карпати, а Чорноморець йде на дно – підсумки 14 туру УПЛ