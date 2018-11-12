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Щенсни пояснив, як він відбив пенальті Ігуаїна

16:20 3 Читать на русском
Щенсни пояснив, як він відбив пенальті Ігуаїна
Щенсни відбив пенальті Ігуаїна / соцмережі

Голкіпер Ювентуса Войцех Щенсни прокоментував відбитий пенальті Гонсало Ігуаїна.

"Я знаю манеру Гонсало, адже він був одним зі штатних пенальтистів минулого сезону.

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Минулого року, будучи резервним голкіпером, я завжди тренував з ним пенальті і я вивчив, як він б'є.

Я рухаюсь першим під час удару Ігуаїна, він зазвичай пробиває в тій манері, як було в останній грі, і мені просто залишається сподіватись, що він не змінить удар. Я був щасливий відбити пенальті", – сказав Щенсни клубному каналу Ювентуса.

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Мілан - Ювентус: Неділя 11 листопада 2018

Мілан
Матч завершено
0 : 2
Ювентус
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Теги
Ювентус Ювентус Мілан Мілан Італія Мілан - Ювентус Войцех Щенсни Войцех Щенсни Гонсало Ігуаїн Гонсало Ігуаїн
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