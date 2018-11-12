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Мілан – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу

10:27 654 Читать на русском
Мілан – Ювентус – 0:2 – відео голів та огляд матчу
Мілан – Ювентус – 0:2 / ФК Мілан

Ювентус у 12 турі Серії А впевнено переміг Мілан. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Мілан у рамках 12 туру Серії А вдома приймав Ювентус. Вже на початку гри "стара синьйора" зусиллями Маріо Манджукіча відкрила рахунок. У першому таймі "россонері" мали чудову можливість відігратись. Гонсало Ігуаїн влучив м'ячем у руку захиснику туринців, і арбітр після використання VAR поставив пенальті. От тільки аргентинець схибив з позначки.

Ювентус на виїзді обіграв Мілан

У другій половині гри Кріштіану Роналду забив свій перший гол на Сан-Сіро. А після цього стався скандальний епізод, коли Гонсало Ігуаїн протягом хвилини отримав 2 жовті картки і був вилучений з поля. У підсумку, Юве довів матч до переможного завершення.

Ювентус після 12 турів має 34 очки і впевнено лідирує в турнірній таблиці Серії А. Мілан має 21 очко і розташовується на 5 сходинці.

Чемпіонат Італії 2018/19, 12 тур

Мілан – Ювентус 0:2

Голи: Манджукіч, 8, Роналду, 81

Нереалізований пенальті: Ігуаїн, 41

Італія12 турСан-Сіро (Мілан)

Мілан - Ювентус: Неділя 11 листопада 2018

Мілан
Матч завершено
0 : 2
Ювентус
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