Бізнес-партнери Борис Кауфман та Олександр Грановський, які фінансують одеський клуб, проходять підозрюваними у справі про привласнення майна міжнародного аеропорту "Одеса". Загальна сума збитків оцінюється у 2,5 млрд гривень.

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Правосуддя спочатку дісталося до Кауфмана, але його соратнику також не вдалося вийти сухим із води. За інформацією LIGA.net, 13 вересня Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для одеського бізнесмена Алекса Боруховича (раніше – Олександр Грановський) у вигляді тримання під вартою.

Зазначається, що підозрюваний може внести заставу у 120,8 млн гривень. У нинішніх реаліях цієї суми цілком достатньо, щоб фінансувати клуб УПЛ протягом одного сезону. Нещодавно президент Вереса Іван Надєїн зізнався, що бюджет рівнян становить близько 100 млн.

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