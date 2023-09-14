Руководство Черноморца испытывает серьезные проблемы с законом. Александр Грановский также оказался под стражей.

Бизнес-партнеры Борис Кауфман и Александр Грановский, финансирующие одесский клуб, проходят подозреваемыми по делу о присвоении имущества международного аэропорта "Одесса". Общая сумма ущерба оценивается в 2,5 млрд гривен.

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Правосудие сначала добралось до Кауфмана, но его соратнику также не удалось выйти сухим из воды. По информации LIGA.net, 13 сентября Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для одесского бизнесмена Алекса Боруховича (ранее – Александр Грановский) в виде содержания под стражей.

Отмечается, что подозреваемый может внести залог в 120,8 млн гривен. В нынешних реалиях этой суммы вполне достаточно, чтобы финансировать клуб УПЛ в течение одного сезона. Недавно президент Вереса Иван Надеин признался, что бюджет ровенчан составляет около 100 млн.

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