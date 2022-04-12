CAS не задовольнив клопотання Російського футбольного союзу щодо скасування рішення про відсторонення терористів від міжнародних турнірів під егідою ФІФА, зокрема від відбору на ЧС-2022. Про це йдеться на офіційному сайті суду.

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"Футбольні асоціації Польщі, Швеції та Чехії публічно оголосили про своє рішення не грати проти Росії. Іншими словами, якщо чоловічій національній збірній заявника буде дозволено грати, її суперники програють гру, а матчі навіть не відбудуться. Цілісність змагань ФІФА буде серйозно порушена", – йдеться у прес-релізі.

Також Спортивний арбітражний суд у Лозанні пояснив, чому окупанти не можуть проводити матчі на нейтральних полях: "Більшість європейських країн підтримали рішення про усунення команд, які представляють Росію, тому малоймовірно, що ці країни прийматимуть ігри за участю цієї збірної.

Через світове обурення та осуд, викликане подіями, які зараз розгортаються в Україні, сумнівно, що посилених заходів безпеки буде достатньо, щоб гарантувати безпеку гравців, тренерського штабу та іншого персоналу Росії".

Нагадаємо, збірні та клуби терористів були відсторонені від змагань під егідою ФІФА та УЄФА. Саме тому Польща автоматично пройшла у фінал стиків та, здолавши Швецію із рахунком 2:0, потрапила на ЧС-2022.

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