CAS не удовлетворил ходатайство Российского футбольного союза об отмене решения об отстранении террористов от международных турниров под эгидой ФИФА, в частности, от отбора на ЧМ-2022. Об этом говорится на официальном сайте суда .

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"Футбольные ассоциации Польши, Швеции и Чехии публично объявили о своем решении не играть против России. Другими словами, если мужской национальной сборной заявителя будет позволено играть, ее соперники проиграют игру, а матчи даже не состоятся. Цельность соревнований ФИФА будет серьезно нарушена", – говорится в пресс-релизе.

Также Спортивный арбитражный суд в Лозанне объяснил, почему оккупанты не могут проводить матчи на нейтральных полях: "Большинство европейских стран поддержали решение об отстранении команд, представляющих Россию, поэтому маловероятно, что эти страны будут принимать игры с участием этой сборной.

Из-за мирового возмущения и осуждения, вызванного событиями, которые сейчас разворачиваются в Украине, сомнительно, что усиленных мер безопасности будет достаточно, чтобы обеспечить безопасность игроков, тренерского штаба и другого персонала России".

Напомним, сборные и клубы террористов были отстранены от соревнований под эгидой ФИФА и УЕФА. Поэтому Польша автоматически прошла в финал стыков и, одолев Швецию со счетом 2:0, попала на ЧМ-2022.