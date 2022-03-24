Після повномасштабного вторгнення армії Путіна на територію України усі російські команди були усунуті від участі в міжнародних змаганнях. РФС намагався оскаржити рішення в CAS, але очікувано зазнав невдачі.

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За інформацією російських ЗМІ, Росія планує ще раз звернутися у Спортивний арбітражний суд в Лозанні, звинувачуючи ФІФА та УЄФА в неправомірних діях. Зокрема, РФС налаштований опротестувати призупинення фінансування програм, спрямованих на розвиток дитячого футбол в країні-агресорці.

Нагадаємо, ось уже місяць триває активна фаза війни на території України. Упродовж цього часу Росія стає вигнанцем у світі на всіх рівнях. Зокрема, у спорті. Команди і спортсмени з країни-агресора втрачають право брати участь у змаганнях.

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