Ще один клуб АПЛ офіційно позбувся російського власника – новий інвестор має гучні успіхи в спорті
Американський бізнесмен Білл Фоулі купив Борнмут, який першу частину сезону АПЛ завершив на 14 місці.
Ера росіянина Максима Дьоміна, який 11 років володів "вишнями" закінчилася. За неофіційною інформацією, Фоулі заплатив на 100% акцій клубу 120 мільйонів фунтів стерлінгів. Це доволі скромна сума, як для клубу АПЛ.
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"Білл має намір збільшити інвестиції в першу команду, а також в академію і жіночу команду. Негайного розпочнеться будівництво ультрасучасного тренувального центру", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Борнмута.
Варто зауважити, що американець далеко не новачок у спорту. Фоулі володіє контрольним пакетом акцій хокейної команди Вегас Голден Найтс. Вони дебютували в НХЛ у сезоні 2017/18 і відразу ж дійшли до фіналу Кубка Стенлі. Відтак, саме під керівництвом Білла Фоулі відбулася найуспішніша кампанія з розширення франшизи для всіх видів спорту.