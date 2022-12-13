Ера росіянина Максима Дьоміна, який 11 років володів "вишнями" закінчилася. За неофіційною інформацією, Фоулі заплатив на 100% акцій клубу 120 мільйонів фунтів стерлінгів. Це доволі скромна сума, як для клубу АПЛ.

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"Білл має намір збільшити інвестиції в першу команду, а також в академію і жіночу команду. Негайного розпочнеться будівництво ультрасучасного тренувального центру", – йдеться у повідомленні на офіційному сайті Борнмута.

Варто зауважити, що американець далеко не новачок у спорту. Фоулі володіє контрольним пакетом акцій хокейної команди Вегас Голден Найтс. Вони дебютували в НХЛ у сезоні 2017/18 і відразу ж дійшли до фіналу Кубка Стенлі. Відтак, саме під керівництвом Білла Фоулі відбулася найуспішніша кампанія з розширення франшизи для всіх видів спорту.