Эра россиянина Максима Демина, 11 лет владевшего "вишнями", закончилась. По неофициальной информации, Фоули заплатил на 100% акций клуба 120 миллионов фунтов стерлингов. Это довольно скромная сумма, как для клуба АПЛ.

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"Билл намерен увеличить инвестиции в первую команду, а также в академию и женскую команду. Немедленно начнется строительство ультрасовременного тренировочного центра", – говорится в сообщении на официальном сайте Борнмута.

Следует заметить, что американец далеко не новичок в спорте. Фоули владеет контрольным пакетом акций хоккейной команды Вегас Голден Найтс. Они дебютировали в НХЛ в сезоне 2017/18 и сразу же дошли до финала Кубка Стэнли. Следовательно, именно под руководством Билла Фоули состоялась самая успешная кампания по расширению франшизы для всех видов спорта в США.