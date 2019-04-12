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"Щасливий на 60 відсотків", – Емері прокоментував перемогу над Наполі

11:47 237 Читать на русском
"Щасливий на 60 відсотків", – Емері прокоментував перемогу над Наполі
Унаї Емері / соцмережі

Головний тренер Арсенала Унаї Емері відреагував на перемогу над Наполі (2:0) у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи.

14’ Аарон Ремзі
25’ Каліду Кулібалі
 
14’ Аарон Ремзі
25’ Каліду Кулібалі

"Я щасливий на 60%. Ми знаємо, що дуже важливо було здобути результат та хороші почуття для вболівальників у першому матчі.

Арсенал – Наполі – 2:0 – відео голів та огляд матчу

Вважаю, що ми заслужили цей результат. Ми контролювали гру позиційно та тримаючи м'яч. Ми можемо вриватись до їхнього штрафного та забивати голи.

Ми не пропустили багато. Другий тайм був іншим, адже вони більше тиснули та володіли м'ячем.

Знаємо, що там буде дуже важко, Наполі завжди грає вдома дуже сильно. Вони використають свої атакувальні можливості проти нас", – цитує Емері arseblog.news.

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Теги
Англія Арсенал - Наполі Арсенал Арсенал Наполі Наполі Унаї Емері Унаї Емері
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