Після довгих місяців відсутності лідер киян Микола Шапаренко нарешті взявся до роботи з рідною командою.

Напередодні півзахисник Динамо Микола Шапаренко провів перше тренування з основою "біло-синіх". Емоціями від повернення на футбольне поле після восьмимісячної паузи 24-річний футболіст поділився на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

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"Щасливий бути вдома і повернутися до загальної групи", – написав Шапаренко у соцмережі.

Привітати Миколу у коментарях поспішили форвард Брюгге Роман Яремчук, гравці Шахтаря Олександр Зубков і Віктор Корнієнко, партнери по Динамо – Денис Бойко, Беніто, Богдан Лєднєв, Джастін Лонвейк та інші.

Нагадаємо, Шапаренко зазнав розриву хрестоподібної зв'язки коліна у вересні 2022 року в матчі Ліги Європи. Футболіст проходив реабілітацію у Бельгії. Його контракт з Динамо чинний до 30 вересня 2025 року.

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