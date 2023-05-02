После долгих месяцев отсутствия лидер киевлян Николай Шапаренко наконец-то приступил к работе с родной командой.

Накануне полузащитник Динамо Николай Шапаренко провел первую тренировку с основой "бело-синих". Эмоциями от возвращения на футбольное поле после восьмимесячной паузы 24-летний футболист поделился на своей странице в социальной сети Instagram.

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"Счастлив быть дома и вернуться в общую группу", – написал Шапаренко в соцсети.

Поздравить Николая в комментариях поспешили форвард Брюгге Роман Яремчук, игроки Шахтера Александр Зубков и Виктор Корниенко, партнеры по Динамо – Денис Бойко, Бенито, Богдан Леднев, Джастин Лонвейк и другие.

Напомним, Шапаренко получил разрыв крестообразной связки колена в сентябре 2022 года в матче Лиги Европы. Футболист проходил реабилитацию в Бельгии. Его контракт с Динамо действует до 30 сентября 2025 года.

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