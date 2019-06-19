Щаслива кофта Гвардіоли пішла з молотка

Саме та кофта саме того Гвардіоли / Reuters

Фірмова в сезоні 2018/19 кофта керманича англійського Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли була продана на благодійному аукціоні.

За сірий кардиган із каптурем покупець зі Сполучених Штатів віддав 7,5 тисяч доларів, повідомляє The Sun.

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Ці кошти надійдуть до благодійного фонду Манчестер Сіті. Він, зокрема, займається підтримкою бідних сімей, яким постачає здорову їжу. Гвардіола пообіцяв продати свою кофту після перемоги у фіналі Кубка Англії проти Челсі. До слова, номінальна вартість кардигана італійського бренду Herno – 1360 доларів.

"Я щасливий, що цей аукціон зробив так багато для Сіті та нашої громади, тому вдячний усім, хто зробив пожертви для такої великої справи. Це також чудове відчуття – мати змогу віддати щось особисте фанатам, підтримка яких допомогла зробити нам щось неймовірне в минулому сезоні", – заявив іспанець.

Відзначимо, що Манчестер Сіті в сезоні 2018/19 завоював требл. Команда під керівництвом Хосепа Гвардіоли перемогла в Прем'єр-лізі, а також здобула Кубок англійської ліги та Кубок Англії.

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