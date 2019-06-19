Счастливая кофта Гвардиолы ушла с молотка

Та самая кофта того самого Гвардиолы / Reuters

Фирменная в сезоне 2018/19 кофта наставника английского Манчестер Сити Хосепа Гвардиолы была продана на благотворительном аукционе.

За серый кардиган с капюшоном покупатель из Соединенных Штатов отдал 7,5 тысяч долларов, сообщает The Sun.

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Эти средства поступят в благотворительный фонд Манчестер Сити. Он, в частности, занимается поддержкой бедных семей, которым поставляет здоровую пищу. Гвардиола пообещал продать свою кофту после победы в финале Кубка Англии против Челси. К слову, номинальная стоимость кардигана итальянского бренда Herno – 1360 долларов.

"Я счастлив, что этот аукцион сделал так много для Сити и нашего сообщества, поэтому благодарен всем, кто сделал пожертвования для такой великого дела. Это также прекрасное ощущение – иметь возможность отдать что-то личное фанатам, поддержка которых помогла сделать нам что-то невероятное в прошлом сезоне", – заявил испанец.

Отметим, что Манчестер Сити в сезоне 2018/19 завоевал требл. Команда под руководством Хосепа Гвардиолы победила в Премьер-лиге, а также завоевала Кубок английской лиги и Кубок Англии.

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