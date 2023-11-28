– В’ячеславе, чи читали ви інтерв’ю Віталія Кварцяного, де він згадав вас та сказав, що ви відмовляли його балотуватись на голову Волинської асоціації футболу?

– Це повна брехня, плітки і наклеп від дідуся Кварцяного. Розказую, як все було насправді. Свою кандидатуру на вибори у Волинську асоціацію висунув мій хороший друг Віктор Мацюк.

Він спитав моєї поради, і я відповів: "Це правильний вчинок, ти футбольна людина, але перед тим, як балотуватися, давай зустрінемось із Кварцяним. Він місцевий, у нас хороші відносини, це буде по поняттях".

– Зустрілись?

– Кілька місяців тому я був у Луцьку і сказав Віктору: "Набери Кварцяного". Він йому зателефонував, той відразу відгукнувся: "Давайте зустрінемось. Без проблем". Ми посиділи в кафе, згадали футбольні моменти, тому що я і Мацюк у свій час грали під керівництвом Кварцяного.

Потім Віктор запитав Кварцяного: "Я хочу балотуватись на голову Волинської асоціації. Як ви на це дивитесь? Я не хочу, щоб ви думали, що це відбувається за вашою спиною". Кварцяний одразу пустив сльозу, говорить: "Мене ж перестануть тоді на футбол пускати".

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Ми його заспокоїли і здивувались такій реакції. Віктор відвіз його додому, а Кварцяний йому каже: "Зніми свою кандидатуру. З твоєї сторони це буде порядно".

Мацюк потім приїхав до мене, і я йому сказав: "Ти – доросла людина, роби так, як вважаєш за потрібне, але знай – я буду тебе підтримувати". Я жодного разу не говорив Кварцяному, щоб він зняв свою кандидатуру, і ніяку кампанію проти нього не вів! Все було навпаки.

Після нашої розмови Кварцяний одразу зателефонував Лужному і почав жалітись, що Шевчук його не підтримує. Але я вільна людина, і в мене є право вибору. Я прямо йому про все сказав, а Кварцяний зараз бере і ллє на мене бруд. На засіданні Волинської асоціації був великий скандал.

– Який?

– Колишні футболісти збірної України Федецький та Михалик були проти Кварцяного. Вони були категорично налаштовані, тому що до виборів не допустили Мацюка.

Кварцяний дуже багато зробив для волинського футболу, але йому вже 70 років, то дай дорогу молодим розвивати спорт. У підсумку Мацюка навіть не допустили до виборів, усі делегати заздалегідь про це домовились. Я зрозумів, що вибори в асоціації – це велика корупція.

Я з багатьма спілкувався на Волині і можу сказати, що Кварцяного практично ніхто не підтримує і не хоче з ним працювати. Чому? Це треба спитати у місцевих.

– Кварцяний розповідав, що саме завдяки йому ви потрапили у молодіжну збірну. Це правда?

– Мені було смішно читати, що Кварцяний влаштував мене в збірну, і мене там годував Лужний. Я щойно розмовляв з Лужним про це, ми обоє посміялися, я йому сказав: "Олеже Романовичу, дякую, що ти мене досі годуєш". Я живу поруч із Лужним, наші приватні будинки в Києві розташовані на одній вулиці.

Кварцяний каже, що серед інших наставників молодіжки домовлявся з Бузником, але він ніколи не був у мене тренером, – заявив Шевчук у коментарі Українському футболу.

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