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Шевчук: Я не згоден з рефері, але на місці Степаненка – вчинив би так само

00:20 472 Читать на русском
Шевчук: Я не згоден з рефері, але на місці Степаненка – вчинив би так само
Мірча Луческу та Катерина Монзуль / Фото ФК Шахтар

Екс-захисник Шахтаря, а нині експерт на ТК Футбол поділився оригінальною думкою щодо скандального епізоду зустрічі Шахтаря та Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо
 
Віталій Буяльський 38’
38’ Віталій Буяльський
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антоніо

"В даному епізоді не згоден з арбітром Монзуль. Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було. Таке відчуття, що Попов шукав контакт із плечем, корпусом.

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А Степаненко, досвідчений гравець, впав. Я б на місці Степаненка зробив те ж саме. Для мене в цьому епізоді – більше гол. Попов торкнувся Степаненка, але не було удару", – розповів Шевчук у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні.

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Шахтар – Динамо – 3:1 – відео голів і огляд матчу
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Теги
Катерина Монзуль Шахтар Шахтар Динамо Динамо Денис Попов Денис Попов В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук Шахтар - Динамо Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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