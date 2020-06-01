Шевчук: Я не згоден з рефері, але на місці Степаненка – вчинив би так само

Екс-захисник Шахтаря, а нині експерт на ТК Футбол поділився оригінальною думкою щодо скандального епізоду зустрічі Шахтаря та Динамо (3:1).

"В даному епізоді не згоден з арбітром Монзуль. Попов погладив Степаненка по обличчю, удару не було. Таке відчуття, що Попов шукав контакт із плечем, корпусом.

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А Степаненко, досвідчений гравець, впав. Я б на місці Степаненка зробив те ж саме. Для мене в цьому епізоді – більше гол. Попов торкнувся Степаненка, але не було удару", – розповів Шевчук у програмі Великий футбол.

Нагадаємо, перший гол Динамо був скасований через фол від Дениса Попова, після якого Тарас Степаненко опинився на газоні.

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