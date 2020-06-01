Шевчук: Я не согласен с рефери, но на месте Степаненко – поступил бы так же

Экс-защитник Шахтера, а ныне эксперт на ТК Футбол поделился оригинальной мыслью о скандальном эпизоде встречи Шахтера и Динамо (3:1).

"В данном эпизоде не согласен с арбитром Монзуль. Попов погладил Степаненко по лицу, удара не было. Такое ощущение, что Попов искал контакт с плечом, корпусом.

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А Степаненко, опытный игрок, упал. Я бы на месте Степаненко сделал то же самое. Для меня в этом эпизоде – больше гол. Попов коснулся Степаненко, но не было удара", – рассказал Шевчук в программе Великий футбол.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола от Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне.

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