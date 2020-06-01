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Шевчук: Я не согласен с рефери, но на месте Степаненко – поступил бы так же

00:20 47 Читати українською
Шевчук: Я не согласен с рефери, но на месте Степаненко – поступил бы так же
Мирча Луческу и Екатерина Монзуль / Фото ФК Шахтер

Экс-защитник Шахтера, а ныне эксперт на ТК Футбол поделился оригинальной мыслью о скандальном эпизоде встречи Шахтера и Динамо (3:1).

39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио
 
Виталий Буяльский 38’
38’ Виталий Буяльский
39’ Марлос
67’ Марлос
74’ Маркос Антонио

"В данном эпизоде не согласен с арбитром Монзуль. Попов погладил Степаненко по лицу, удара не было. Такое ощущение, что Попов искал контакт с плечом, корпусом.

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А Степаненко, опытный игрок, упал. Я бы на месте Степаненко сделал то же самое. Для меня в этом эпизоде – больше гол. Попов коснулся Степаненко, но не было удара", – рассказал Шевчук в программе Великий футбол.

Напомним, первый гол Динамо был отменен из-за фола от Дениса Попова, после которого Тарас Степаненко оказался на газоне.

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Теги
Екатерина Монзуль Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Денис Попов Денис Попов Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук Шахтер - Динамо Киев Тарас Степаненко Тарас Степаненко
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