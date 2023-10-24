У нинішньому сезоні рівняни здобули лише дві перемоги – по одній в УПЛ та Кубку України. Після десяти зіграних матчів Верес розташувався на передостанньому місці турнірної таблиці. Керівництво настільки не влаштовує ситуація, що воно вирішило давати поради головному тренеру.

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"Під час засідання члени наглядової ради звернулися до тренерського штабу з пропозицією дати більше ігрового часу у наступних матчах УПЛ вихованцям U-19, які у нинішньому сезоні програли лише три гри юнацького чемпіонату. Питання нових кадрових рішень щодо головної команди члени наглядової ради погодилися розглянути за підсумком матчу 12-гого туру проти Миная, який відбудеться 29-го жовтня", – повідомляє прес-служба Вереса.

До слова, Минай залишається єдиною командою, яка в нинішньому сезоні чемпіонату України не здобула жодної перемоги. Підопічні Володимира Шарана посідають останнє місце в турнірній таблиці й відстають від Вереса на два очки.

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