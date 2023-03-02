"Я тільки вивчаю ці відносини – тренер, президент, спортдиректор. Ми коли починали з Віртом, то це була Друга ліга. Я був новачком у цьому процесі. У нього завжди була певна монополія на авторитетну думку. Коли з'являється людина, яка рівна за авторитетом, то з'являються різні думки.

Шевчук офіційно став віце-президентом Вереса

Думаю, що через це можуть виникати конфлікти. Не назвав би це навіть конфліктом, бо він не вийшов в якусь площину… Вирішили отак розійтися. Проговорили та вирішили, що у нас не буде спортивного директора. Цієї вакансії нема.

Вірт для нас – як Фергюсон. 4 роки з ним працюю. Це єдиний головний тренер, з якими я працював у футболі. І він дає результат. Я вже казав, що у Вересі я не знав, що таке поразки. Для нас Вірт – уже легенда. Робимо все, щоб йому не заважати, але щоб і клуб розвивався, бо втрачати таких людей, як Шевчук... Вибачте, це дуже велика розкіш у сучасному світі, тим паче в українському футболі, де дуже мало професіональних менеджерів.

За цей рік він став невіддільною частиною нашої команди. Це футбольна людина, яку знають у футбольному середовищі та бізнес-середовищі. Він може багато зробити для нашого клубу. І вже робить: зі спонсорами, у представництві, у нагальних питаннях. Тому ми підійняли його статус до віце-президента", – заявив Надєїн на YouTube-каналі Трендець.