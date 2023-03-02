"Я только изучаю эти отношения – тренер, президент, спортдиректор. Мы когда начинали с Виртом, то это была Вторая лига. Я был новичком в этом процессе. У него всегда была определенная монополия на авторитетное мнение. Когда появляется равный человек по авторитету, то появляются разные мнения.

Шевчук официально стал вице-президентом Вереса

Думаю, что из-за этого могут возникать конфликты. Не назвал бы это даже конфликтом, потому что он не вышел в какую-то плоскость… Решили разойтись. Проговорили и решили, что у нас не будет спортивного директора. Этой вакансии нет.

Вирт для нас – как Фергюсон. 4 года с ним работаю. Это единственный главный тренер, с которым я работал в футболе. И он дает результат. Я уже говорил, что в Вересе я не знал, что такое поражение. Для нас Вирт – уже легенда. Делаем все, чтобы ему не мешать, но чтобы и клуб развивался, потому что терять таких людей, как Шевчук... Извините, это очень большая роскошь в современном мире, тем более в украинском футболе, где очень мало профессиональных менеджеров.

За этот год он стал неотъемлемой частью команды. Это футбольный человек, которого знают в футбольной среде и бизнес-среде. Он может многое сделать для нашего клуба. И уже делает: со спонсорами, в представительстве, в срочных вопросах. Поэтому мы подняли его статус к вице-президенту", – заявил Надеин на YouTube-канале Трендец.