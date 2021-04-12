"Гірники" у матчі 21-го туру Прем'єр-ліги впевнено переграли Маріуполь, але Остап Маркевич не міг розраховувати на дюжину гравців, орендованих у Шахтаря. Ситуацію із забороною на виступи оцінив В'ячеслав Шевчук.

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"Для мене це взагалі ненормально, що 13 осіб не можуть брати участь у цьому поєдинку. Я вважаю, що, якщо Шахтар хоче, щоб ці молоді гравці прогресували, потрібно давати їм можливість грати", – зізнався Шевчук в ефірі програми Великий Футбол.

До слова, Шахтар на вершині турнірної таблиці УПЛ відстає від Динамо на 7 залікових балів. Маріуполь розташувався на 9 сходинці.

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