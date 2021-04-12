"Горняки" в матче 21-го тура Премьер-лиги уверенно переиграли Мариуполь, но Остап Маркевич не мог рассчитывать на дюжину игроков, арендованных у Шахтера. Ситуацию с запретом на выступления оценил Вячеслав Шевчук.

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"Для меня это вообще ненормально, что 13 человек не могут участвовать в этом поединке. Я считаю, что, если Шахтер хочет, чтобы эти молодые игроки прогрессировали, нужно давать им возможность играть", – признался Шевчук в эфире программы Великий Футбол.

К слову, Шахтер на вершине турнирной таблицы УПЛ отстает от Динамо на 7 зачетных баллов. Мариуполь расположился на 9 строчке.

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