Шевчук отримував пропозицію очолити закордонний клуб

В'ячеслав Шевчук не поспішає повертатися до тренерської діяльності.

У колишнього захисника Шахтаря вже було кілька варіантів з працевлаштуванням.

"Люди думали, що я спився і помираю від депресії після відходу з Олімпіка", – Шевчук

"У мене були пропозиції з Першої і Другої ліги. Також кликали в закордонний клуб, який виступає не в еліті, а в нижчому дивізіоні. Вирішив відмовитися. Були нюанси через які я не захотів приймати ці команди", – сказав Шевчук в коментарі Footboom.

Нагадаємо, екс-гравець Шахтаря і збірної України покинув Олімпік у квітні цього року через незадовільні результати донецької команди.

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