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"Люди думали, що я спився і помираю від депресії після відходу з Олімпіка", – Шевчук

22:13 211 Читать на русском
"Люди думали, що я спився і помираю від депресії після відходу з Олімпіка", – Шевчук
Шевчук в Олімпіку / Фото ФК Олімпік

Колишній наставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук оцінив період після втрати роботи в донецькому клубі.

"Дехто думав, що після відходу з Олімпіка я гину від депресії або спився. Слухайте, я у відмінній формі, а все завдяки спорту: кожен день рухаюся – теніс, баскетбол, волейбол.

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Коли є час, завжди намагаюся подорожувати світом. А зараз вільного часу навіть більше, ніж хотілося б, тому вирішив не втрачати його дарма. Крім Іспанії заїхав на Сардинію – відвідав старого друга Срну. Жив у Даріо, разом їздили на базу, поспостерігав за тренувальним процесом Кальярі", – сказав Шевчук в інтерв'ю Спорт Экспресс в Украине.

Нагадаємо, екс-гравець збірної України покинув Олімпік у квітні цього року.

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Теги
Олімпік Олімпік В'ячеслав Шевчук В'ячеслав Шевчук
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