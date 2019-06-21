"Люди думали, що я спився і помираю від депресії після відходу з Олімпіка", – Шевчук

Колишній наставник Олімпіка В'ячеслав Шевчук оцінив період після втрати роботи в донецькому клубі.

"Дехто думав, що після відходу з Олімпіка я гину від депресії або спився. Слухайте, я у відмінній формі, а все завдяки спорту: кожен день рухаюся – теніс, баскетбол, волейбол.

Бахарєв: На Донбас Арені живуть лисиці – нори риють, на сонечку гріються

Коли є час, завжди намагаюся подорожувати світом. А зараз вільного часу навіть більше, ніж хотілося б, тому вирішив не втрачати його дарма. Крім Іспанії заїхав на Сардинію – відвідав старого друга Срну. Жив у Даріо, разом їздили на базу, поспостерігав за тренувальним процесом Кальярі", – сказав Шевчук в інтерв'ю Спорт Экспресс в Украине.

Нагадаємо, екс-гравець збірної України покинув Олімпік у квітні цього року.

Скажена серія Шахтаря, Динамо – найпопулярніше, а Карпати – лідер за голеадами: несподівані відкриття та цифри сезону