toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
Футбол 24 Новости футбола Первая лига
ТРАНСФЕРЫ РУСЛАН МАЛИНОВСКИЙ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ НЕЙМАР

Шевчук получал предложение возглавить зарубежный клуб

16:33 90 Читати українською
Шевчук получал предложение возглавить зарубежный клуб
Вячеслав Шевчук / Фото из соцсетей

Вячеслав Шевчук не спешит возвращаться к тренерской деятельности.

У бывшего защитника Шахтера уже было несколько вариантов с трудоустройством.

"Люди думали, что я спился и умираю от депрессии после ухода из Олимпика", – Шевчук

"У меня были предложения из Первой и Второй лиги. Также звали в зарубежный клуб, выступающий не в элите, а в низшем дивизионе. Решил отказаться. Были нюансы по которым я не захотел принимать эти команды", – сказал Шевчук в комментарии Footboom.

Напомним, экс-игрок Шахтера и сборной Украины покинул Олимпик в апреле этого года из-за неудовлетворительных результатов донецкой команды.

Слабкі місця Динамо, Шахтаря та ще 10 клубів УПЛ, які потрібно терміново підсилювати

blog_ava
Ярмоленко проиграл пари одноклубникам в Вест Хэме и получил брутальное наказание
10:27
757
Теги
Олимпик Олимпик Первая лига Вторая лига Вячеслав Шевчук Вячеслав Шевчук
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
powered by lun.ua
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
Комментарии
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
3
час
:
11
мин
Сабуртало
20:30
Шериф
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости
Залиште відгук