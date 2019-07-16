Шевчук получал предложение возглавить зарубежный клуб

Вячеслав Шевчук не спешит возвращаться к тренерской деятельности.

У бывшего защитника Шахтера уже было несколько вариантов с трудоустройством.

"Люди думали, что я спился и умираю от депрессии после ухода из Олимпика", – Шевчук

"У меня были предложения из Первой и Второй лиги. Также звали в зарубежный клуб, выступающий не в элите, а в низшем дивизионе. Решил отказаться. Были нюансы по которым я не захотел принимать эти команды", – сказал Шевчук в комментарии Footboom.

Напомним, экс-игрок Шахтера и сборной Украины покинул Олимпик в апреле этого года из-за неудовлетворительных результатов донецкой команды.

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