Рівненський Верес на порозі серйозних змін у клубній структурі, що зачепить і тренерський, і менеджерський рівень.

Рівняни змінять спортивного директора, тренера дубля та призначать заступника генерального директора, стверджує Metaratings.

"Була зустріч із Засухою": тренер-росіянин з Німеччини підтвердив інтерес Колоса

Новим спортдиром Вереса стане екс-оборонець збірної України В'ячеслав Шевчук. Його неігровий досвід наразі обмежується роботою з Шахтарем U-17 і донецьким Олімпіком та телебаченням. Орест Баль, який нині займає цю посаду, пересяде в крісло заступника генерального директора клубу. Натомість екс-форвард національної команди Володимир Гоменюк очолить дубль команди замість Богдана Самардака.

Відзначимо, що Верес після 14-ти турів УПЛ посідає 8-ме місце в турнірній таблиці, набравши 19 очок.

Українець у Спарті: починав з Миколенком, вітається з Росіцкі, після скандалу у Ворсклі розчарований нашим футболом