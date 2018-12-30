Ротань – про роботу з Україною U-21: Я чітко усвідомлюю, що буде нелегко

Руслан Ротань на своїй сторінці в Instagram відреагував на своє призначення на посаду головного тренера збірної України U-21.

"Для мене величезна честь – очолити молодіжну збірну України. В першу чергу, це колосальний виклик для мене, як молодого тренера. Я провів за збірну 100 матчів в якості гравця і капітана, кожен з яких назавжди залишиться в моїй пам'яті.

У тренерському штабі молодіжної збірної будуть тільки українці

Тренувати збірну України – це, в першу чергу, імідж і престиж нашого футболу. Я чітко усвідомлюю, що буде нелегко, але я готовий дати сміливу відповідь на цей виклик, який стоїть переді мною і всім тренерським штабом.

Разом ми зможемо вивести український молодіжний футбол на якісно новий рівень розвитку. Сподіваюся на конструктивну і аргументовану критику з боку вболівальників і журналістів.

"Олімпік його виховав", – Шевчук прокоментував призначення Ротаня тренером збірної України U-21

Хотів би також подякувати всьому персоналу, тренерському штабу і керівництву футбольного клубу Олімпік, в якому я провів прекрасний час, працюючи асистентом В'ячеслава Шевчука. Хлопці, щиро бажаю вам удачі і тримаю за вас кулаки в УПЛ", – написав Ротань.